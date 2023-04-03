Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Логин Петрович

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евфросиния Петрова

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Максим Петрович

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анисья Петрова

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Прохор Петрович

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Григорьев

Смерть
Неизвестно
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