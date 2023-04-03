Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Логин Петрович
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евфросиния Петрова
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Максим Петрович
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анисья Петрова
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Прохор Петрович
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Григорьев
Смерть
Неизвестно