Прокофьева (Прокофьева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Прокофьев Куприян (Купрен) Абросимович
Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евгения Абросимовна
Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1891
Сын: Прокофьев Фёдор Абросимович
Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Травкина Наталья Абросимовна
Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Беспаленова-Орехова Матрёна Абросимовна
Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1899
Сын: Прокофьев Кирилл Абросимович
Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно