Прокофьева (Прокофьева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьева (Прокофьева) Александра

Прокофьева (Прокофьева) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Прокофьев Куприян (Купрен) Абросимович

Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евгения Абросимовна

Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1891

Сын: Прокофьев Фёдор Абросимович

Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Травкина Наталья Абросимовна

Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Беспаленова-Орехова Матрёна Абросимовна

Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1899

Сын: Прокофьев Кирилл Абросимович

Отец ребёнка: Прокофьев Абросим Миркиянович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close