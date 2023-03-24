ПТИЦЫН ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ
Место рожденияЛысцево
Дата рождения1854
Дата смерти26.05.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Лысцево
Бракосочетание
06.07.1886
Жена: Птицына КСЕНИЯ
Лысцево Покровская церковь
Рождение ребёнка
24.08.1888
Сын: Птицын ИОАНН
Мать ребёнка: Птицына КСЕНИЯ
Лысцево
Смерть
26.05.1889
Лысцево
Причина смерти: геморой