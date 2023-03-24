ПТИЦЫН ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ПТИЦЫН ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ

Место рождения

Лысцево

Дата рождения

1854

Дата смерти

26.05.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысцево
Бракосочетание
06.07.1886

Жена: Птицына КСЕНИЯ

Лысцево Покровская церковь
Рождение ребёнка
24.08.1888

Сын: Птицын ИОАНН

Мать ребёнка: Птицына КСЕНИЯ

Лысцево
Смерть
26.05.1889
Лысцево
Причина смерти: геморой
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