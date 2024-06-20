Розалиев Павел Семёнович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Розалиев Павел Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

25.05.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Розалиев Семён Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розалиев Константин Павлович

Мать ребёнка: Розалиева Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розалиева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Розалиева Антонина Павловна

Мать ребёнка: Розалиева Дарья Ивановна

Смерть
25.05.1896

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