Розалиев Павел Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти25.05.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Розалиев Семён Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розалиев Константин Павлович
Мать ребёнка: Розалиева Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розалиева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Розалиева Антонина Павловна
Мать ребёнка: Розалиева Дарья Ивановна
Смерть
25.05.1896