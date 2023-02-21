Vondrášek (Jiříková) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vondrášek (Jiříková) Marie

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Место рождения

Češnovice 15

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Češnovice 15
Рождение ребёнка
19.10.1888

Дочь: Kučera Anna

Отец ребёнка: Vondrášek Matěj

Purkarec 65
Рождение ребёнка
03.10.1891

Сын: Vondrášek Jiří

Отец ребёнка: Vondrášek Matěj

Рождение ребёнка
10.06.1899

Сын: Vondrášek Josef

Отец ребёнка: Vondrášek Matěj

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vondrášek Matěj

Смерть
Неизвестно
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