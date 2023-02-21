Vondrášek (Jiříková) Marie
Место рожденияČešnovice 15
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Češnovice 15
Рождение ребёнка
19.10.1888
Дочь: Kučera Anna
Отец ребёнка: Vondrášek Matěj
Purkarec 65
Рождение ребёнка
03.10.1891
Сын: Vondrášek Jiří
Отец ребёнка: Vondrášek Matěj
Рождение ребёнка
10.06.1899
Сын: Vondrášek Josef
Отец ребёнка: Vondrášek Matěj
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Vondrášek Matěj
Смерть
Неизвестно