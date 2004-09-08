Бабенышева Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенышева Дарья Сергеевна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

08.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2004

Отец: Бабенышев Сергей Петрович

Мать: Бабенышева Светлана Валерьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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