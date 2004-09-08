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Бабенышева Дарья Сергеевна
Бабенышева Дарья Сергеевна
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Место рождения
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
Дата рождения
08.09.2004
Пол
Женский
Отец
Бабенышев Сергей Петрович
1976 г.р.
Мать
Бабенышева (Гусакова) Светлана Валерьевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2004
Отец:
Бабенышев Сергей Петрович
Мать:
Бабенышева Светлана Валерьевна
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
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