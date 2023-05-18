Тойдоров Степан Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Тойдоров Никита Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Агафья Степанова
Мать ребёнка: Тойдорова Василиса Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Тойдорова Василиса Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно