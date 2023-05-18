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Тойдоров Степан Никитин

Место рождения

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Тойдоров Никита Васильев

Мать: не указана

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Агафья Степанова

Мать ребёнка: Тойдорова Василиса Семёнова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Тойдорова Василиса Семёнова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тойдорова Василиса Семёнова

Смерть
Неизвестно
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