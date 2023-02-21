Белькевич Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белькевич Леонид Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белькевич Алексей Антонович

Мать: Кулеш Мелания Прокопьевна

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