(Ложникова) Полина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1949
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Вохиянов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Вохиянов Александр
Отец ребёнка: Вохиянов Михаил
Рождение ребёнка
Около 28.12.1951
Дочь: Говорухина Любовь
Отец ребёнка: Вохиянов Михаил
Рождение ребёнка
Около ?.11.1962
Сын: Вохиянов Виктор
Отец ребёнка: Вохиянов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вохиянов Михаил
Смерть
Неизвестно