(Ложникова) Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ложникова) Полина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1927 г.р.

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1949

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Вохиянов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Вохиянов Александр

Отец ребёнка: Вохиянов Михаил

Рождение ребёнка
Около 28.12.1951

Дочь: Говорухина Любовь

Отец ребёнка: Вохиянов Михаил

Рождение ребёнка
Около ?.11.1962

Сын: Вохиянов Виктор

Отец ребёнка: Вохиянов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вохиянов Михаил

Смерть
Неизвестно