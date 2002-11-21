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Сизов Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1951

Дата смерти

21.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1951

Отец: Неизвестно - -

Мать: Сизова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1976

Сын: Сизов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Сизова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Наталья

Мать ребёнка: Сизова Валентина Ивановна

Смерть
21.11.2002