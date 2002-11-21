Сизов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1951
Дата смерти21.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1951
Отец: Неизвестно - -
Рождение ребёнка
20.02.1976
Сын: Сизов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Сизова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Наталья
Мать ребёнка: Сизова Валентина Ивановна
Смерть
21.11.2002