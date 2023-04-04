Минеев Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Минеев Александр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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