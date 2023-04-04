Минеев Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Минеев Александр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно