Трофимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Александр

Трофимов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.2019

Сын: Трофимов Глеб Александрович

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
16.01.2019

Сын: Трофимов Давид Александрович

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анастасия Юрьевна

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