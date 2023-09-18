Трофимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.2019
Сын: Трофимов Глеб Александрович
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Юрьевна
Рождение ребёнка
16.01.2019
Сын: Трофимов Давид Александрович
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно