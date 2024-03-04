Тихонова (Кузнецова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения09.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.12.210
Рождение
09.04.1981
Бракосочетание
20.08.1999
Разведены в 2009г
Рождение ребёнка
08.06.2000
Отец ребёнка: Петров Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
04.06.2012
Отец ребёнка: Тихонов Денис Алексеевич
Рождение ребёнка
18.08.2018
Дочь: Тихонова Есения Денисовна
Отец ребёнка: Тихонов Денис Алексеевич