Тихонова (Кузнецова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Кузнецова) Наталья Александровна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

09.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.12.210

Муж: Тихонов Денис Алексеевич

Рождение
09.04.1981

Отец: Кузнецов Александр Павлович

Мать: Андреева (Крашенинникова) Елена Алексеевна

Бракосочетание
20.08.1999

Муж: Петров Сергей Витальевич

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Разведены в 2009г
Рождение ребёнка
08.06.2000

Сын: Петров Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Витальевич

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.06.2012

Сын: Тихонов Матвей Денисович

Отец ребёнка: Тихонов Денис Алексеевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.08.2018

Дочь: Тихонова Есения Денисовна

Отец ребёнка: Тихонов Денис Алексеевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область

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