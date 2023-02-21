Тихомирова Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Параскева Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тихомиров Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тихомиров Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Тихомиров Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марина Матвеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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