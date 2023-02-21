Тихомирова Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тихомиров Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Тихомиров Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Тихомиров Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марина Матвеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Матвей Ильич
Смерть
Неизвестно