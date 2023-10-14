Щербак Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Александр

Место рождения

пос. Шаховская

Дата рождения

06.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1984

Отец: Щербак Григорий

Мать: Щербак Ольга

пос. Шаховская
Бракосочетание
05.11.2010

Жена: Щербак Анастасия

пос. Шаховская
Рождение ребёнка
23.03.2011

Сын: Щербак Владислав

Мать ребёнка: Щербак Анастасия

пос. Шаховская
Рождение ребёнка
28.09.2014

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Щербак Анастасия

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