Щербак Александр
Место рожденияпос. Шаховская
Дата рождения06.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1984
Отец: Щербак Григорий
Мать: Щербак Ольга
пос. Шаховская
Бракосочетание
05.11.2010
Жена: Щербак Анастасия
пос. Шаховская
Рождение ребёнка
23.03.2011
Сын: Щербак Владислав
Мать ребёнка: Щербак Анастасия
пос. Шаховская
Рождение ребёнка
28.09.2014
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Щербак Анастасия