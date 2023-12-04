Яшкина Елена Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина Елена Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

17.05.1911

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рассчитан от метрик о смерти в 1912 году. 43 года
Рождение ребёнка
1888

Сын: Яшкин Василий Антонович

Отец ребёнка: Яшкин Антон Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 18 лет от метрии свадьбы
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фокина Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Яшкин Антон Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан ориентир минус 17 лет от свадьбы, указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
25.06.1902

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Яшкин Антон Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
18.11.1906

Дочь: Яшкина Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Яшкин Антон Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшкин Антон Дмитриевич

Смерть
17.05.1911
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика. 43 года. От желтухи
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