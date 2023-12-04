Яшкина Елена Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти17.05.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Яшкин Антон Дмитриевич
Год рассчитан минус 18 лет от метрии свадьбы
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фокина Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Яшкин Антон Дмитриевич
Год рассчитан ориентир минус 17 лет от свадьбы, указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
25.06.1902
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Яшкин Антон Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
18.11.1906
Дочь: Яшкина Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Яшкин Антон Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1911
Есть метрика. 43 года. От желтухи