Боржигон Минжмаа Гончиг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боржигон Минжмаа Гончиг

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955

Отец: Боржигон Гончиг Дорж

Мать: Боржигин Хандсүрэн Дамба

Рождение ребёнка
04.08.1980

Дочь: Боржигин Хулан Чулуунжав

Отец ребёнка: Боржигин Чулуунжав Иш

Рождение ребёнка
03.07.1982

Сын: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

Отец ребёнка: Боржигин Чулуунжав Иш

Рождение ребёнка
22.12.1983

Сын: Боржигин Батзориг Чулуунжав

Отец ребёнка: Боржигин Чулуунжав Иш

Рождение ребёнка
03.10.1987

Дочь: Боржигин Батчимэг Чулуунжав

Отец ребёнка: Боржигин Чулуунжав Иш

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боржигин Чулуунжав Иш

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