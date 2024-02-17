Боржигон Минжмаа Гончиг
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955
Отец: Боржигон Гончиг Дорж
Мать: Боржигин Хандсүрэн Дамба
Рождение ребёнка
04.08.1980
Дочь: Боржигин Хулан Чулуунжав
Отец ребёнка: Боржигин Чулуунжав Иш
Рождение ребёнка
03.07.1982
Сын: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав
Отец ребёнка: Боржигин Чулуунжав Иш
Рождение ребёнка
22.12.1983
Сын: Боржигин Батзориг Чулуунжав
Отец ребёнка: Боржигин Чулуунжав Иш
Рождение ребёнка
03.10.1987
Дочь: Боржигин Батчимэг Чулуунжав
Отец ребёнка: Боржигин Чулуунжав Иш
Бракосочетание
Неизвестно