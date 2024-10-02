Каштанов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаштанов Василий Михайлович

Каштанов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Каштанов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каштанова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Каштанов Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Каштанова Авдотья Ивановна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.