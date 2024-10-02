Каштанов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Каштанов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Каштанов Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Каштанова Авдотья Ивановна
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно