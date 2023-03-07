Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Пантелеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Василий Пантелеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Пантелеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Пантелеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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