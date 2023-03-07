Агафья
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Пантелеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Василий Пантелеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Пантелеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Пантелеевич
Смерть
Неизвестно