Подшивалова Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Подшивалов Леонтий Леонтьевич
Отец ребёнка: Подшивалов Леонтий Федорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Афанасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Подшивалов Леонтий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1931