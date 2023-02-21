Подшивалова Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалова Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Подшивалов Леонтий Леонтьевич

Отец ребёнка: Подшивалов Леонтий Федорович

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Афанасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Подшивалов Леонтий Федорович

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшивалов Леонтий Федорович

Смерть
После 1931
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