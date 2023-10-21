Выстрчил (Немец) Мария Ивановна
Место рожденияс.Владимировка Краснодарского края
Дата рождения29.06.1900
Дата смерти14.09.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1900
Отец: Немец Иван Антонович
Мать: Немец Анна
с.Владимировка Краснодарского края
Бракосочетание
?.06.1920
г.Новороссийск
Рождение ребёнка
16.06.1922
Сын: Выстрочил Василий Васильевич
Отец ребёнка: Выстрчил Вацлав (Василий) Тимофеевич
г.Новороссийск
Рождение ребёнка
23.04.1937
Сын: Выстрчил Эдуард
Отец ребёнка: Выстрчил Вацлав (Василий) Тимофеевич
г.Новороссийск
Смерть
14.09.1992
г.Новороссийск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Новороссийск