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Петухов Алексей
Петухов Алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
2005
Пол
Мужской
Отец
Петухов Стефан
1898 г.р.
Мать
Петухова (Петухова) Федосия
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Петухов Стефан
Мать:
Петухова Федосия
Смерть
2005
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