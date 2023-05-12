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Караваев Владимир Станиславович
Караваев Владимир Станиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.1960
Пол
Мужской
Отец
Караваев Станислав Борисович
1936 г.р.
Мать
Караваева (Ерпелева) Лидия Васильевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1960
Отец:
Караваев Станислав Борисович
Мать:
Караваева Лидия Васильевна
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