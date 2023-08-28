Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Авданин Михаил
Авданин Михаил
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Авданин Иван
1928 г.р.
Мать
Авданина (Коротеева) Нина
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Авданин Иван
Мать:
Авданина Нина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия