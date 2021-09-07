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Поставничая Аделина Ивановна
Поставничая Аделина Ивановна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
07.09.2021
Пол
Женский
Отец
Поставничий Иван Сергеевич
1985 г.р.
Мать
Мирзоева Евгения Леонидовна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2021
Отец:
Поставничий Иван Сергеевич
Мать:
Мирзоева Евгения Леонидовна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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