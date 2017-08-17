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Губерна Іван

Место рождения

УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве

Дата рождения

16.10.1925

Дата смерти

17.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1925

Отец: Губерна Лазар

Мать: Губерна Єлизавета

УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Рождение ребёнка
07.10.1951

Сын: Губерна Олександр

Мать ребёнка: Губерна Софія

УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Смерть
17.08.2017