Губерна Іван
Место рожденияУРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Дата рождения16.10.1925
Дата смерти17.08.2017
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1925
Отец: Губерна Лазар
Мать: Губерна Єлизавета
УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Рождение ребёнка
07.10.1951
Сын: Губерна Олександр
Мать ребёнка: Губерна Софія
УРСР, Сталінська область, Володарський район, с. Куйбишеве
Смерть
17.08.2017