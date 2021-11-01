Князева Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1948

Дата смерти

?.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1948

Отец: не указан

Мать: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
27.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев ?

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
?.11.2021
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