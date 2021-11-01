Князева Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1948
Дата смерти?.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1948
Отец: не указан
Мать: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
27.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев ?
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
?.11.2021