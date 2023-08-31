MƏMMƏDRZA QASIM MİRZƏ OĞLU — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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MƏMMƏDRZA QASIM MİRZƏ OĞLU

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: QASIM MİRZƏ TOĞRUL MİRZƏ OĞLU

Мать: не указана

Смерть
1779
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