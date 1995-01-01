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Суворов Альберт Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1932

Дата смерти

?.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932

Отец: Суворов Григорий Михайлович

Мать: Суворова Зоя Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Генриетта Константиновна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Генриетта Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Генриетта Константиновна

Смерть
?.01.1995
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