Суворов Альберт Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1932
Дата смерти?.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворова Генриетта Константиновна
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворова Генриетта Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1995