Сулимова (Плеханова) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова (Плеханова) Евдокия Тимофеева

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Плеханов Тимофей Павлов

Мать: ?

г. Белорецк
28 лет
Бракосочетание
07.07.1784

Муж: Сулимов Иван Андреев

г. Белорецк
Рождение ребёнка
20.11.1786

Сын: Сулимов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Сулимов Иван Андреев

г. Белорецк
11 лет на ДР 1798 19 лет есть 30/01/1805 года на момент брака
Смерть
Неизвестно
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