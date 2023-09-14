Сулимова (Плеханова) Евдокия Тимофеева
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Плеханов Тимофей Павлов
Мать: ?
г. Белорецк
28 лет
Бракосочетание
07.07.1784
Муж: Сулимов Иван Андреев
г. Белорецк
Рождение ребёнка
20.11.1786
Отец ребёнка: Сулимов Иван Андреев
г. Белорецк
11 лет на ДР 1798 19 лет есть 30/01/1805 года на момент брака
Смерть
Неизвестно