Карцивадзе (Эсаиашвили) Ольга Давидовна
Место рожденияМосква
Дата рождения28.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
Рождение ребёнка
13.08.1966
Сын: Карцивадзе Давид
Отец ребёнка: Карцивадзе Гунар
Тбилиси
Рождение ребёнка
31.10.1970
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Карцивадзе Гунар
Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карцивадзе Гунар