Карцивадзе (Эсаиашвили) Ольга Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцивадзе (Эсаиашвили) Ольга Давидовна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

28.05.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва
Рождение ребёнка
13.08.1966

Сын: Карцивадзе Давид

Отец ребёнка: Карцивадзе Гунар

Тбилиси
Рождение ребёнка
31.10.1970

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Карцивадзе Гунар

Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцивадзе Гунар

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