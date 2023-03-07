Зайцев Ермолай Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Юркова Параскева Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Заикина Евдокия Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Зайцев Димитрий Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1868 ст.
Сын: Зайцев Макарий Ермолаевич
Мать ребёнка: Зайцева Степанида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно