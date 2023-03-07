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Зайцев Ермолай Иванович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Юркова Параскева Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Заикина Евдокия Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Зайцев Димитрий Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Зайцев Федот Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1868 ст.

Сын: Зайцев Макарий Ермолаевич

Мать ребёнка: Зайцева Степанида Андреевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Степанида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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