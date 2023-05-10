Ляпунов Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1957
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1979
Сын: Ляпунов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Ляпунова Ирина Дмитриевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1985
Мать ребёнка: Ляпунова Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно