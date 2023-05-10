Ляпунов Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпунов Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1957

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1979

Сын: Ляпунов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Ляпунова Ирина Дмитриевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1985

Сын: Ляпунов Олег Викторович

Мать ребёнка: Ляпунова Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпунова Ирина Дмитриевна

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