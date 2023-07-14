Сасса Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСасса Елена Александровна

Сасса Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сасса Александр Фёдорович

Мать: Сасса Татьяна