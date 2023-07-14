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Сасса Елена Александровна
Сасса Елена Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сасса Александр Фёдорович
1940 г.р.
Мать
Сасса Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сасса Александр Фёдорович
Мать:
Сасса Татьяна
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