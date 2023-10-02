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Бурьянов Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.12.1992

Дочь: Бурьянова Мария Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.12.1993

Сын: Бурьянов Артем Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.12.2002

Сын: Бурьянов Адриан Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ступино, Ступино, Московская область
Развод
24.04.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Ступино, Ступино, Московская область
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