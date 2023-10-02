Бурьянов Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1992
Дочь: Бурьянова Мария Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1993
Сын: Бурьянов Артем Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.2002
Сын: Бурьянов Адриан Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
24.04.2014
Жена: скрыто настройками приватности