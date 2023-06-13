Овчинников Юрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Юрий Григорьевич

Овчинников Юрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1965

Отец: Овчинников Григорий Иванович

Мать: Овчинникова Татьяна Евдокимовна