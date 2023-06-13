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Овчинников Юрий Григорьевич
Овчинников Юрий Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.1965
Пол
Мужской
Отец
Овчинников Григорий Иванович
1932 г.р.
Мать
Овчинникова Татьяна Евдокимовна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1965
Отец:
Овчинников Григорий Иванович
Мать:
Овчинникова Татьяна Евдокимовна
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