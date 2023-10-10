Лобанов Роман Федоров
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Лобанов Федор Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лобанов Иван Романов
Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова
Рождение ребёнка
14.01.1839
Дочь: Ксения Романова
Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лобанов Петр Романов
Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Павла Романов
Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно