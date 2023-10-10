Лобанов Роман Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Роман Федоров

Лобанов Роман Федоров

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Лобанов Федор Григорьев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лобанов Иван Романов

Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова

Рождение ребёнка
14.01.1839

Дочь: Ксения Романова

Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лобанов Петр Романов

Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лобанов Филипп Романов

Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Павла Романов

Мать ребёнка: Лобанова Анисья Ферапонтова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Анисья Ферапонтова

Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close