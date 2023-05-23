Гриценко Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гриценко Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гриценко Демиан Степанович
Мать ребёнка: Гриценко Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гриценко Косьма Степанович
Мать ребёнка: Гриценко Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гриценко Антон Степанович
Мать ребёнка: Гриценко Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
10.11.1851
Дочь: Степанида Степановна
Мать ребёнка: Гриценко Евдокия Гавриловна
Смерть
Неизвестно