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Гриценко Степан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1830

Жена: Гриценко Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гриценко Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гриценко Демиан Степанович

Мать ребёнка: Гриценко Евдокия Гавриловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гриценко Косьма Степанович

Мать ребёнка: Гриценко Евдокия Гавриловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гриценко Антон Степанович

Мать ребёнка: Гриценко Евдокия Гавриловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1851

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: Гриценко Евдокия Гавриловна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно