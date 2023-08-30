Зотеев Сидор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотеев Сидор Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотеева Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотеева Степанида Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
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