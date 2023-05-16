Артамонов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артамонов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1942
Сын: Артамонов Олег Александрович
Мать ребёнка: Артамонова Софья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Артамонова Софья Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно