Артамонов Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артамонов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1942

Сын: Артамонов Олег Александрович

Мать ребёнка: Артамонова Софья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Артамонова Софья Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Софья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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