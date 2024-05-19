Нестер Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестер Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Нестер Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна

Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Подопригора (Нестер) Полина Степановна

Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна

Смерть
1961

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