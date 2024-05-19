Нестер Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Нестер Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Подопригора (Нестер) Полина Степановна
Мать ребёнка: Нестер (-) София Кондратьевна
Смерть
1961