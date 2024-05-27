Новоселов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова (Волкова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
10.12.2008

Сын: Новоселов Владислав Егорович

Мать ребёнка: Новоселова (Волкова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
25.01.2016

Сын: Новоселов Максим Егорович

Мать ребёнка: Новоселова (Волкова) Наталья Владимировна

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