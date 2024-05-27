Новоселов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.2008
Сын: Новоселов Владислав Егорович
Мать ребёнка: Новоселова (Волкова) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
25.01.2016
Сын: Новоселов Максим Егорович
Мать ребёнка: Новоселова (Волкова) Наталья Владимировна