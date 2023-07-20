Берловская (Родионова) ? Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Семен Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берловский ? ?
Отец ребёнка: Берловский ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берловский ? ?
Отец ребёнка: Берловский ? ?
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно