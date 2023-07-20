Берловская (Родионова) ? Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерловская (Родионова) ? Семеновна

Берловская (Родионова) ? Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Семен Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берловский ? ?

Отец ребёнка: Берловский ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берловский ? ?

Отец ребёнка: Берловский ? ?

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно