Самятин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самятин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1937

Дата смерти

15.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937

Отец: Замятин Михаил Гаврилович

Мать: Замятина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
19.02.1961

Дочь: Алабугина Нина Викторовна

Мать ребёнка: Самятина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самятин Евгений Виктрович

Мать ребёнка: Самятина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Марина Викторовна

Мать ребёнка: Самятина Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самятина Людмила Михайловна

Смерть
15.11.2018
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