Самятин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1937
Дата смерти15.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937
Рождение ребёнка
19.02.1961
Дочь: Алабугина Нина Викторовна
Мать ребёнка: Самятина Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самятин Евгений Виктрович
Мать ребёнка: Самятина Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Марина Викторовна
Мать ребёнка: Самятина Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.2018