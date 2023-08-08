Донскова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донскова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Донсков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Донсков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Донсков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Донсков Андрей

Смерть
Неизвестно