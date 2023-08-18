Чепурнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепурнов Александр

Место рождения

Михайловка, Волгоградская область, Россия

Дата рождения

25.09.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
21.10.1961

Дочь: Довидович Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семипалатинск, Казахстан
Бракосочетание
13.?.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
15.01.1968

Сын: Чепурнов Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семипалатинск, Казахстан
Смерть
Неизвестно
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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