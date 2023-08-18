Чепурнов Александр
Место рожденияМихайловка, Волгоградская область, Россия
Дата рождения25.09.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайловка, Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
21.10.1961
Дочь: Довидович Наталья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Семипалатинск, Казахстан
Бракосочетание
13.?.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
15.01.1968
Сын: Чепурнов Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Семипалатинск, Казахстан
Смерть
Неизвестно
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Неизвестно