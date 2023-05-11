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Мытник Денис Михаилович
Мытник Денис Михаилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.1976
Пол
Мужской
Отец
Мытник Михаил Григорьевич
1955 г.р.
Мать
Мытник (Попова) Наталья Валентиновна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1976
Отец:
Мытник Михаил Григорьевич
Мать:
Мытник Наталья Валентиновна
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