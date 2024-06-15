Климентьев григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентьев григорий

Место рождения

деревня Гришина Кудеверская волость Новоржевский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1894

Жена: Давидова татьяна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Григорьев семен

Мать ребёнка: Давидова татьяна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Григорьев василий

Мать ребёнка: Давидова татьяна

Смерть
Неизвестно

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