Климентьев григорий
Место рождениядеревня Гришина Кудеверская волость Новоржевский уезд
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Жена: Давидова татьяна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Григорьев семен
Мать ребёнка: Давидова татьяна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Григорьев василий
Мать ребёнка: Давидова татьяна
Смерть
Неизвестно