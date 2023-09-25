Ходукин Юрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1949
Дочь: Ломова Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Припачкина Елена Семёновна
Рождение ребёнка
02.08.1951
Сын: Припачкин Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Припачкина Елена Семёновна
Рождение ребёнка
25.05.1953
Мать ребёнка: Припачкина Елена Семёновна
Смерть
Неизвестно