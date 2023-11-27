Варфоломеев Павел Филуменович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филумен Ионович
Мать: Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Пётр Павлович
Мать ребёнка: Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Павловна
Мать ребёнка: Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Федоровна
Смерть
Неизвестно