Варфоломеев Павел Филуменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Павел Филуменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филумен Ионович

Мать: Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Пётр Павлович

Мать ребёнка: Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Павловна

Мать ребёнка: Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Федоровна

Смерть
Неизвестно
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